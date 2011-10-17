〔日本股市〕日经指数涨至六周高位,但Olympus股价重挫

路透东京10月17日电---日股日经指数周一涨至六周高位,受企业获利憧憬及欧元区将出台债务危机应对方案的预期支撑,但Olympus(7733.T)股价第二天暴跌.

在周末刊登的金融时报专访中,Olympus的英国籍前任执行长表示,相信自己被解雇,因他调查在他加入董事会之前该公司收购案相关的薪酬事宜.[ID:nCT0406440]

日经指数.N225收涨1.5%,报8,879.60点.东证股价指数.TOPX收涨1.8%,报761.88点.成交量创近10个月低位.(完)