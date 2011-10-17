《交易视点》中国高等级信用债收益率进入拐点,但难以快速回落--中金

路透上海10月17日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为，目前高等级信用债整体收益率已进入拐点阶段，未来将进入下降通道，建议投资者开始加大中长期品种的配置力度.

而铁道债受所得税减半优惠的利好，市场认购需求旺盛，长期来看铁道债与政策性银行债的利差有望缩小.

**铁道债与政策性银行债的利差有望缩小**

铁道部本周开始启动2011年企业债的发行，发行利率显着低于市场预期，认购需求十分旺盛。所得税减半优惠是导致发行利率明显下降的主要原因，尤其是有利于增加对税率较为敏感的银行的配置需求。

按照目前市场隐含的有效税率的一半计算，7年期铁道债的合理收益率应该在5.5%左右，比目前的发行利率还低约10bp，即本期铁道债对于有效税率较高的投资者仍有一定的吸引力。

尽管税收因素对发行利率产生了下拉影响，铁道债目前的发行利率及与政策性银行债的利差仍创出历史新高。我们认为铁道债收益率中枢上移主要源于供需状况的恶化而非实质违约风险的上升。

短期来看，四季度铁道债的供给量高于政策性银行债，两者的利差仍将维持在高位。但这样的情形并不应该长期存在，展望未来半年到一年的时间，两者的利差有望缩小。

第一，伴随着政府的股权注资和银行信贷支持，市场对铁道部的信用风险担忧会下降。第二，在收益率下降阶段，更多交易型机构会参与铁道债，从而有助于缓和部分银行由于集中度超标需求不足带来的负面影响，同时风险权重差异因素也会相应弱化。

建议交易型投资者增持铁道债，20年期品种的相对价值高于7年期。

**高等级信用债收益率已进入拐点**

我们在9月9日的信用策略报告中提到AAA 短融收益率上行空间已十分有限，目前高等级信用债整体收益率已进入拐点阶段，再创新高的可能性已不大，未来将进入下降通道，建议投资者开始加大中长期品种的配置力度。

一方面基准利率出现显着回落导致信用利差持续扩大再创新高，即使信用债供给压力仍大于利率产品，但较高的信用利差也会吸引更多的机构参与，从而抑制收益率的继续上升。

另一方面信用债的投资者群体已开始重新出现多元化迹象，除银行配置盘外，交易型机构也明显增多。此外，四季度流动性逐步改善也有助于信用债市场的回暖。

不过我们也认为，利率市场的回暖对信用市场的传导将是一个渐进和缓慢的过程，收益率不会出现快速的回落。

第一，企业的债券融资需求仍然较强，供给量不会很快下降。第二，银监会要求银行的理财业务实现“一对一“单独核算管理，理财需求趋于弱化，在一定程度上与其它机构的需求增强产生了对冲作用。

事实上与铁道债认购的火热情形相比，本周银行间信用债市场的表现仍显得相对谨慎，也说明铁道债需求的增强有一定的个体因素，还无法代表信用债市场的快速全面回暖。

本周新发短融推荐评分达到2大档的AAA评级品种，铁十九在AA评级中具有较高相对价值。新发中票建议优先配置AAA粤海和中铁股以及AA浮息临矿。对于主体资质要求不高的投资者可以考虑配置赣铁企业债。

**房地产债风险上升，城投债风险下降**

随着季末止损操作结束和流动性压力的缓解，高收益债持续调整的态势暂告一个段落，节後出现大幅反弹。我们认为节後高收益债的上涨只是大跌之後的技术性反弹，而并非趋势性反转。

高收益债要出现趋势性的机会，必须具备两个基础。一是信贷全面放松，且银行愿意主动大量放贷，否则低评级发行人的流动性状况难以得到根本性的好转。二是利率产品和高等级信用债的收益率下降空间已不大。

从高收益债内部来看，房地产债的风险在上升，一些低评级发行人实质违约的风险大于城投，三季报的流动性状况可能进一步恶化，对市场情绪将会继续产生负面影响。

相比而言，城投债的风险有所下降。首先，银监会对于融资平台的再融资政策在实际执行过程中有所放松。其次，年内部分省市会试点发行地方政府债，在一定程度上有利于拓宽地方政府的融资渠道，减轻城投债的供给压力。

不过同时需要注意的是，一旦带有“优先级”意味的地方政府自身债务规模上升後，现有的融资平台债务会被“次级化”，所以城投债的风险溢价未必就能下降。高等级债目前仍然是交易所最具价值的配置品种，不过二级市场交易活跃的个券不多，建议投资者从一级市场积极增持。(完)

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