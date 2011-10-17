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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 14:39 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元在1.3895美元的一个月高位附近徘徊

0630GMT---欧元兑美元EUR=周一欧洲盘初在周五所及1.3895美元的一个月高位附近徘徊,20国集团(G20)财长峰会令人们继续抱持希望,认为欧盟领导人将果断地解决债务危机.

1.3900美元处的期权障碍正受到保护,其上挂有停止单.阻力位料位于1.3937/52美元.

美元指数.DXY逼近一个月低位76.508.(完)

--编译 许娜;审校 张明钧

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