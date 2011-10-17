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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 14:43 BJT

〔中国贵金属〕8月生产黄金31.9吨,1-8月同比增3.87%至226吨--工信部

路透北京10月17日电---中国工业与信息化部周一称,8月份生产黄金31.889吨,1-8月产量同比增长3.87%至226.388吨.

刊登在工信部网站上的新闻稿称,1-8月份,黄金矿产金完成189.546吨,比去年同期增长5.53%;有色副产金完成36.842吨,比去年同期下降3.92%.

8月相继出炉的欧美经济数据令人失望,美国长期主权信用评级降低,欧洲债务危机蔓延.国际市场黄金价格继续飙升.受国际市场黄金价格趋势的影响,国内市场黄金价格亦呈飙升之势.(完)

更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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