〔中国贵金属〕8月生产黄金31.9吨,1-8月同比增3.87%至226吨--工信部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月17日电---中国工业与信息化部周一称,8月份生产黄金31.889吨,1-8月产量同比增长3.87%至226.388吨.
刊登在工信部网站上的新闻稿称,1-8月份,黄金矿产金完成189.546吨,比去年同期增长5.53%;有色副产金完成36.842吨,比去年同期下降3.92%.
8月相继出炉的欧美经济数据令人失望,美国长期主权信用评级降低,欧洲债务危机蔓延.国际市场黄金价格继续飙升.受国际市场黄金价格趋势的影响,国内市场黄金价格亦呈飙升之势.(完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科;审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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