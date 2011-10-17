〔亚洲经济〕需刺激内需以免落入"中等收入陷阱"--亚洲开发银行总裁

路透新德里10月17日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周一警告称,除非内需成为经济成长的主要引擎,否则亚洲国家将不会成为高收入国家.

"最大的挑战是从依赖低廉劳动力和资源的资源驱动型增长,转变为以高生产率和创新为基础的增长,"黑田东彦在新德里的一个会议上表示.

世界银行行长佐利克上月亦警告,中国在人均收入达到3,000-6,000美元后,可能步入国家生产率和收入增长停滞的"中等收入陷阱".

拉丁美洲在20世纪80和90年代出现类似的情况,出口和投资驱动的经济成长并未转化为蓬勃兴起的国内市场,导致经济停滞.

黑田东彦预计,到2050年亚洲会面临两个增长情景,一是亚洲占全球国内生产总值(GDP)的一半左右,人均收入增长至欧洲目前的水平;另一个景象是亚洲的人均收入仅及潜力水平的一半.

他还告诫称,粮食价格上涨依然是亚洲贫困人口面临的问题.

粮食价格波动是亚洲通胀的主要推手,亚洲决策者正尽量在不刺激消费物价的同时抗击经济增长趋缓态势.(完)