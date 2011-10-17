《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月17日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年10月15日-10月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/17 深 金磊股份 002624 2,500 11.20 22.40 国信证券 10/20
10/18 深 和佳股份 300273 3,335 20.00 62.19 新 时 代 10/21
10/19 沪 恒立油缸 -- 不超过10,500 -- -- 平安证券 10/24
10/19 深 金 达 威 002626 不超过2,300 -- -- 华泰联合 10/24
10/21 深 宜昌交运 002627 3,350 -- -- 华龙证券 10/26
10/21 深 开能环保 300272 2,750 -- -- 长江证券 10/26
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金816.25亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1154456]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4
精选股票基金
大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4
主题指数基金
博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4
配置混合基金
中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31
指数增强型基金
汇丰晋信货币基金 汇丰晋信 交通银行 农业银行、兴业证券等 10/10-10/28
泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21
股票基金
长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21
主题股票基金
工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20
股票型基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
农发行 250 5年 固息金融债 周一
国开行 200 3年 固息金融债 周三
中国联通 80 1年 短期融资券 周四
财政部 305.2 7年 记账式国债 10/13-10/17
财政部 176 3年 地方政府债 10/18-10/20 代理北京等省市发行
财政部 280 5年 记账式国债 10/20-10/24
财政部 至多300 1/3/5年 电子储蓄国债 10/15-10/27
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4.国库现金定期存款到期
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期数 金额(亿元) 到期日 期限 利率
2011第六期 300 周二 三个月 6.03%
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
490 500 990
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
农发行 浮息金融债 100 周日(16日)
国开行 固息金融债 200 周二
国开行 固息金融债 200 周三
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
金磊股份 2,500 11.20 -- -- -- 10/17 10/20
和佳股份 3,335 20.00 -- -- -- 10/18 10/21
=======================================================================================(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 周晓峰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。