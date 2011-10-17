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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 14:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月17日

路透上海10月17日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市

场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中

国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

以下为本周内(2011年10月15日-10月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

一.资金占用因素:

1.新股发行

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

10/17 深 金磊股份 002624 2,500 11.20 22.40 国信证券 10/20

10/18 深 和佳股份 300273 3,335 20.00 62.19 新 时 代 10/21

10/19 沪 恒立油缸 -- 不超过10,500 -- -- 平安证券 10/24

10/19 深 金 达 威 002626 不超过2,300 -- -- 华泰联合 10/24

10/21 深 宜昌交运 002627 3,350 -- -- 华龙证券 10/26

10/21 深 开能环保 300272 2,750 -- -- 长江证券 10/26

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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金816.25亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1154456]

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2.基金发行

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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18

行业股票基金

中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18

股票基金

摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11

深证300增强基金

天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11

债券基金

海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11

导向股票基金

中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4

精选股票基金

大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4

主题指数基金

博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4

配置混合基金

中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31

指数增强型基金

汇丰晋信货币基金 汇丰晋信 交通银行 农业银行、兴业证券等 10/10-10/28

泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21

股票基金

长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21

主题股票基金

工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20

股票型基金

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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注

(亿元)

农发行 250 5年 固息金融债 周一

国开行 200 3年 固息金融债 周三

中国联通 80 1年 短期融资券 周四

财政部 305.2 7年 记账式国债 10/13-10/17

财政部 176 3年 地方政府债 10/18-10/20 代理北京等省市发行

财政部 280 5年 记账式国债 10/20-10/24

财政部 至多300 1/3/5年 电子储蓄国债 10/15-10/27

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4.国库现金定期存款到期

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期数 金额(亿元) 到期日 期限 利率

2011第六期 300 周二 三个月 6.03%

二.资金投放因素

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

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央票到期 正回购到期 合计

490 500 990

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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间

(亿元)

农发行 浮息金融债 100 周日(16日)

国开行 固息金融债 200 周二

国开行 固息金融债 200 周三

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3.本周新股资金解冻

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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

金磊股份 2,500 11.20 -- -- -- 10/17 10/20

和佳股份 3,335 20.00 -- -- -- 10/18 10/21

=======================================================================================(完)

--整理 李宏薇/冉莹; 审校 周晓峰

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