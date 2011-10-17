〔中国股市〕沪综指小幅收高,中国水电上市前夕市场保持谨慎

路透北京10月17日电---中国股市沪综指周一小幅收涨.年内最大A股首次公开发行(IPO)--中国水电将于明天上市,同时国家统计局将公布三季度经济运行数据,市场谨慎情绪升温.分析人士称,短线大盘仍料维持反弹格局,但上升空间有限.

沪综指.SSEC收报2,440.402点,涨9.03点,或0.37%.沪市A股成交额约为575亿元人民币,略低于上个交易日水平.

山西证券分析师杜亮认为,整体来看当前市场悲观情绪有所缓解,使得大盘具备了一定的反弹动能,但整体经济增速受各种负面影响趋缓,对股市形成牵制.

"当前市场存在反弹要求,但空间较为有限,上限为2,500-2,600点左右.政策不具备较大的松动空间,A股缺乏坚实的反转基础,短期市场仍然存在反复."他称.

中国今年迄今最大A股首次公开发行(IPO)--中国水利水电建设股份有限公司周一公告称,本次IPO网上资金申购发行的15亿股A股股票将于周二(18日)起,在上海证券交易所上市交易.

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路透此前综合21家机构预测中值结果显示,中国三季度经济增速将继续下滑,显示紧缩货币政策下,实体经济增长继续从过快向正常回归.三季度国内生产总值(GDP)预计将同比增长9.2%,较二季度的9.5%回落,但仍远高于年初制定的全年8%经济增速目标.[ID:nCN2010303]

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,662.8点,涨0.35%,成交量为192,342手.(完)