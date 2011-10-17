版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 15:02 BJT

〔欧元债市〕德债期货触及日低,因股市有望继续走高

路透伦敦10月17日电---德国公债期货周一跌至盘中低点,因市场愈发预期欧债危机具体解决方案将很快出炉,有望助股市扩大涨势创下10周高位.

德债期货12月合约FGBLZ1最新报133.08,盘中一度低见133.01,日内跌去39个跳动点,10年期德国公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB上涨3.5个基点至2.24%.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐