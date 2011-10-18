〔中国数据〕前三季度经济继续平稳运行,未来宏调政策将保持稳定(更新版)

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(新增更多细节和背景)
* 前三季度经济继续保持平稳运行
* 9月零售、工业数据超预期,内生动力充足
* 未来经济保持平稳较快增长可能性较大
* 宏观调控需保持政策的连续性和稳定性
路透北京10月18日电---中国经济三季度保持平稳运行,尽管增速继续缓步回落,但工业和零售增长则依然表现良好,表明当前国内经济增长动力仍较强劲.未来经济增长的主要风险料将来自外部环境,宏观经济政策预计会保持稳定.
国家统计局最新数据显示,中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.今年二季度GDP同比扩张9.5%.
此外,今年前三季度社会消费品零售总额同比增长17.0%,扣除价格因素实际增长11.3%;同期,固定资产投资同比增长24.9%,扣除价格因素後实际增长16.9%.这是统计局首次公布实际增长率,以便分析和使用数据.
统计局表示,前三季度国民经济总体运行良好,继续朝宏观调控预期方向发展.下一阶段宏观经济保持平稳较快增长的可能性依然较大,今後一段时期趋于"二次探底"的可能性非常小.
不过,统计局亦指出,当前中国经济发展面临的国内外环境更趋复杂,不稳定、不确定因素有所增加.中国将进一步处理好保持经济平稳较快增长、调整经济结构和管理通胀预期的关系,并保持政策的连续性和稳定性.
统计局并公布,前三季度规模以上工业增加值同比增长14.2%.此外,9月社会消费品零售总额同比增长17.7%,远超预期的17%;同期,规模以上工业增加值同比增长13.8%,亦高于预估.
"9月工业和零售增速回升均较为明显,表明当前国内经济增长动力依然较为强劲.短期经济增长的主要风险仍来自于外部环境的放缓或衰退,但内生动力充足则在一定程度上平抑了外部下行压力,"东海证券宏观经济分析师李志兵称.
中国上周公布,9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.分析人士普遍认为,在经济面"内忧外困"下,宏观政策料将继续处在观察期,保持冷静观望.
对此,统计局指出,中国的综合物价调控举措产生明显成效,物价上涨势头初步得到遏制,预计四季度物价下行的可能性较大.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)