〔中国数据〕前三季度经济继续平稳运行,未来宏调政策将保持稳定(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 前三季度经济继续保持平稳运行

* 9月零售、工业数据超预期,内生动力充足

* 未来经济保持平稳较快增长可能性较大

* 宏观调控需保持政策的连续性和稳定性

路透北京10月18日电---中国经济三季度保持平稳运行,尽管增速继续缓步回落,但工业和零售增长则依然表现良好,表明当前国内经济增长动力仍较强劲.未来经济增长的主要风险料将来自外部环境,宏观经济政策预计会保持稳定.

国家统计局最新数据显示,中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.今年二季度GDP同比扩张9.5%.

此外,今年前三季度社会消费品零售总额同比增长17.0%,扣除价格因素实际增长11.3%;同期,固定资产投资同比增长24.9%,扣除价格因素後实际增长16.9%.这是统计局首次公布实际增长率,以便分析和使用数据.

统计局表示,前三季度国民经济总体运行良好,继续朝宏观调控预期方向发展.下一阶段宏观经济保持平稳较快增长的可能性依然较大,今後一段时期趋于"二次探底"的可能性非常小.

不过,统计局亦指出,当前中国经济发展面临的国内外环境更趋复杂,不稳定、不确定因素有所增加.中国将进一步处理好保持经济平稳较快增长、调整经济结构和管理通胀预期的关系,并保持政策的连续性和稳定性.

统计局并公布,前三季度规模以上工业增加值同比增长14.2%.此外,9月社会消费品零售总额同比增长17.7%,远超预期的17%;同期,规模以上工业增加值同比增长13.8%,亦高于预估.

"9月工业和零售增速回升均较为明显,表明当前国内经济增长动力依然较为强劲.短期经济增长的主要风险仍来自于外部环境的放缓或衰退,但内生动力充足则在一定程度上平抑了外部下行压力,"东海证券宏观经济分析师李志兵称.

中国上周公布,9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.分析人士普遍认为,在经济面"内忧外困"下,宏观政策料将继续处在观察期,保持冷静观望.

对此,统计局指出,中国的综合物价调控举措产生明显成效,物价上涨势头初步得到遏制,预计四季度物价下行的可能性较大.(完)