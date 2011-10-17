〔国际油市〕布兰特原油升至112美元上方,因寄望欧债危机或达成协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月17日电---布兰特原油期货周一上升,持于112美元上方,因憧憬欧洲决策者将达成解决欧债危机的协议,并帮助抑制石油需求成长放缓的局面.
法国财政经济部长巴胡安周末对20国集团(G20)表示,欧元区两大经济强国--德国和法国即将就一项计划达成一致,从而削减希腊债务,制止危机蔓延并保护欧洲的银行业.[ID:nCN1153768]这种乐观态度,加之油价上月下挫近11%,令石油对投资者来说具有吸引力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。