版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 15:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升至112美元上方,因寄望欧债危机或达成协议

路透新加坡10月17日电---布兰特原油期货周一上升,持于112美元上方,因憧憬欧洲决策者将达成解决欧债危机的协议,并帮助抑制石油需求成长放缓的局面.

法国财政经济部长巴胡安周末对20国集团(G20)表示,欧元区两大经济强国--德国和法国即将就一项计划达成一致,从而削减希腊债务,制止危机蔓延并保护欧洲的银行业.[ID:nCN1153768]这种乐观态度,加之油价上月下挫近11%,令石油对投资者来说具有吸引力.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐