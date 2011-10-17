《外汇动态》欧元徘徊在一个月高位1.3867美元附近,但仍有下行风险

0705GMT---欧元兑美元EUR=徘徊在一个月高位1.3867美元附近,但选择权市场仍显示,投资者担忧欧元下行.

delta值为25的一个月期风险逆转指标为2.60,与周五持平,偏向欧元卖权.EUR1MRR=ICAP

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,10月11日止当周仍有很多欧元空头仓位.[IMM/FXCN]

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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