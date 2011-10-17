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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 15:31 BJT

《外汇动态》欧元兑美元走势由多头掌握主动

0704 GMT---据称欧元兑美元在1.3825-35的买单增多,欧元多头看来已掌握主动.传称1.3900处存在障碍,对该水准的守卫可能构成一道重大关口,但若突破,可能续升突破1.3910-30,并上看1.3940上方的传闻停止单水准.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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