《外汇动态》欧元兑美元走势由多头掌握主动

0704 GMT---据称欧元兑美元在1.3825-35的买单增多,欧元多头看来已掌握主动.传称1.3900处存在障碍,对该水准的守卫可能构成一道重大关口,但若突破,可能续升突破1.3910-30,并上看1.3940上方的传闻停止单水准.(完)