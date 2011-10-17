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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 15:43 BJT

〔国际油市〕布兰特和美国原油期货均上涨1美元,欧洲经济出现希望

路透伦敦10月17日电---布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1周一均上涨1美元,因市场寄望于欧洲决策者将就解决欧债危机达成协议,从而阻止原油需求增速放缓的局面.

0725GMT时,布兰特原油进一步走高,上涨1.17美元至每桶113.40美元.美国原油期货亦涨逾1美元至每桶87.84美元.(完)

--编译 侯向明;审校 田建华

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