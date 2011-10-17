〔国际油市〕布兰特和美国原油期货均上涨1美元,欧洲经济出现希望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月17日电---布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1周一均上涨1美元,因市场寄望于欧洲决策者将就解决欧债危机达成协议,从而阻止原油需求增速放缓的局面.
0725GMT时,布兰特原油进一步走高,上涨1.17美元至每桶113.40美元.美国原油期货亦涨逾1美元至每桶87.84美元.(完)
--编译 侯向明;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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