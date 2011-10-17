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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 15:34 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超2,490亿韩元,为连续第三日买超

路透首尔10月17日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,490亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月17日 249.0 50.0 -359.6

10月14日 42.9 69.0 -102.1

10月13日 442.1 -171.5 -189.8

10月12日 -3.1 230.1 -58.3

10月11日 329.9 206.3 -595.7

10月10日 -101.8 289.0 -96.9

10月7日 381.3 439.8 -869.5

10月6日 114.6 452.5 -713.9

10月5日 -299.5 -75.3 77.8

10月4日 -451.1 -201.8 650.3

9月30日 30.5 -25.4 -4.2

9月29日 3.9 -53.6 49.4

9月28日 322.3 69.6 -55.3

9月27日 169.0 23.8 -322.2

9月26日 -258.2 384.0 -435.5

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本月以来 704.2 1,288.3 -2,257.6

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今年以来 -5,922.0 5,904.9 1,487.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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