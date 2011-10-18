〔中国经济〕二次探底可能性非常小,工业总体稳定态势明确--国家统计局

路透北京10月18日电---中国国家统计局新闻发言人盛来运周二称,後期经济出现二次探底的可能性非常小.工业经济运行总体稳定的态势比较明确,而企业成本正在上升,小微企业面临压力但尚未出现大面积关停.

统计局稍早公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%.而今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.

统计局并公布,中国前三季度社会消费品零售总额同比增长17.0%,规模以上工业增加值同比增长14.2%.

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以下为统计局发言人在2011年前三季度国民经济运行情况发布会上的发言重点:

*--工业经济总体稳定但发展不平衡**

工业经济运行总体稳定的态势比较明确.不过原材料成本以及人工成本上升比较快,挤压了企业的利润空间,所以规模以上企业的利润增长速度适当的在放缓,但是28%左右以上的增长速度还是比较快的.

第二,发展不平衡,特别是规模以下的小微型企业目前面临着多种因素的影响,而出现了局部的经营困难,也就是经营的压力在加大.

统计局前期调查显示,"虽然目前的小微型企业的增长速度、生产收入,还包括其它一些财务指标增速出现了一定的回落,但是总体上运行比较正常,在全国范围内并没有出现大面积小微型企业的倒闭、关停的情况."

希望各地按照国务院常务会议要求抓好支持小微型企业发展政策的落实,也希望广大的小微型企业利用目前的市场环境以及倒逼机制,加快技术创新的步伐,加快结构升级、产业升级的步伐,克服目前的一些困难.

--房地产投资投机需求得以遏制--

从前三季度、尤其是三季度的情况来看,房地产市场的运行出现了一些积极的变化.从8、9月份的房地产投资虽然仍在高位运行,但是9月份增长速度有所回落;房地产投资性的需求,特别是投机性的需求得到遏制.

房地产的价格出现了松动,房地产前期价格上涨的势头得到了明显遏制;保障房的建设进度在快速推进,目前保障房安居工程的开工率超过90%,进展比较迅猛.

"初步判断,我们国家房地产的调控取得了积极的成效,房地产的市场运行向着宏观调控的预期方向发展.我们也不能掉以轻心,因为房地产是国民经济发展的重要支柱产业,所以要实时监控房地产的发展变化,来进一步巩固房地产宏观调控的成果."

--金银珠宝消费大增反映投资保值需求--

今年以来,以黄金珠宝首饰等这些商品的消费增速确实非常高,都是在50%左右的增幅.一是因为居民随着收入水平的提高,消费结构升级的加快,二是投资和保值的需要.今年以来无论是在世界和中国范围内,物价上涨的压力不断加大,物价也在走高,一些居民为了保值,也是增加了对这些商品的消费.

--经济面临外部不利因素影响--

从三季度的情况来看,特别是从月度数据的变化来看,欧债危机以及美国的主权信用评级下调、国际金融市场的动荡,特别是世界经济复苏进程缓慢,对中国经济不可避免会造成一些影响.

"特别是有些国家对人民币币值贬值,增大了我们国家外贸企业的汇率风险,也增加了出口的成本,不利于我们国家增加出口."

不过,今年以来尤其在三季度,中国货物进口的增长速度要大于出口的增长速度,一方面说明中国的经济发展内需动力还比较强,另一方面这是中国经济对世界的复苏做出的贡献在继续增加.

--四季度物价料下行--

从最近三个月的物价走势来看,应该说综合的物价调控措施取得了明显的成效,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创年度新高後连续两个月出现同比指数回落,这说明物价上涨的势头得到了初步遏制.

综合有利因素判断,在四季度物价继续下行的可能性比较大,但毕竟还是在高位运行,而影响物价上涨的一些长期的因素,如结构转型期、原材料价格、人工成本的上升以及资源成本的上升,短期之内还没有得到根本的消除.

"输入性通胀压力仍然比较大,特别是在目前一些主要国家仍然维持宽松的货币政策的情况下,世界流动性仍然非常充足,所以大宗商品的价格仍然在高位运行,这些都是我们的输入性通胀压力没有根本减轻的一个外部原因."

因此,中国还要加强和完善宏观调控,既要保持政策的连续性和稳定性,又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性.

--经济料保持平稳较快增长--

从主要指标变动来看,尽管增长速度有小幅的回落,但是运行还是比较平稳,经济的态势从政策刺激向自主增长有序转变的态势非常明显.无论是从实体经济,还是从经济增长的动力、协调性,以及增长质量看,前三季度国民经济运行态势总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展.

"总的看法是,尽管目前国际经济形势复杂性和经济复苏的艰巨性在增加,国内经济运行中的不稳定、不确定因素也在上升,但是从经济增长的动力来看,下一个阶段我国宏观经济继续保持平稳较快增长的可能性比较大."盛来运表示.

"从增长的动力和一些先行指标来看,个人认为今後一个时期经济趋向二次探底的可能性非常小."他续称.

注: * 为新增内容.(完)