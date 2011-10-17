〔日本股市〕日经指数收涨1.5%触及六周高位,Olympus连两日大跌(更新版)

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路透东京10月17日电---日股日经指数周一涨至六周高位,受企业获利憧憬及欧元区出台债务危机应对方案的预期支撑,但部分市场人士预计上涨动能将很快耗尽.

日本精密仪器与相机生产商--Olympus(7733.T)股价连续第二日重挫,因执行长意外被撤换,引发公司治理担忧.该股自周四收盘来已跌37%,市值蒸发32亿美元.