〔日本股市〕日经指数收涨1.5%触及六周高位,Olympus连两日大跌(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京10月17日电---日股日经指数周一涨至六周高位,受企业获利憧憬及欧元区出台债务危机应对方案的预期支撑,但部分市场人士预计上涨动能将很快耗尽.
日本精密仪器与相机生产商--Olympus(7733.T)股价连续第二日重挫,因执行长意外被撤换,引发公司治理担忧.该股自周四收盘来已跌37%,市值蒸发32亿美元.
投资者谨慎观望周日欧盟峰会结果,审慎气氛可能抑制本周稍後市场表现.欧盟领导人目前面临推出计划以明确解决主权债危机的巨大压力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。