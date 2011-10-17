〔中国贵金属〕1-8月黄金产量同比增3.87%,黄金企业利润同比增四成(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 8月全国生产黄金31.9吨,1-8月同比增3.87%至226吨
* 受欧洲债务危机波及,国内外金价一度飙升
* 1-8月黄金企业实现利润204.325亿元,同比增长41.11%
路透北京10月17日电---欧债危机引发金价飙升,亦令黄金生产企业获利.中国今年1-8月黄金产量同比增长3.87%,黄金企业实现利润同比增逾四成.
刊登在工信部网站上的新闻稿称,8月份生产黄金31.889吨,高于上月的30.083吨.1-8月产量226.388吨,其中黄金矿产金完成189.546吨,比去年同期增长5.53%;有色副产金完成36.842吨,比去年同期下降3.92%.
数据并显示,8月全国黄金企业累计实现工业总产值258.027亿元人民币,实现利润38.710亿元.1-8月份,全国黄金企业累计实现工业总产值1,690.968亿元,同比增长23.14%;实现利润204.325亿元,同比增长41.11%.
8月美国长期主权信用评级降低,欧洲债务危机蔓延,避险需求推动国际市场黄金价格飙升,9月初创出每盎司1,920.20的纪录高位,但随後下跌.周一伦敦现货金XAU=报1,689美元.
中国国内主要现货金品种XAU9995=SGEX亦在9月初触及每克395元人民币的高点,之後下跌70元左右.目前报347元左右.(完)
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--发稿 李文科;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。