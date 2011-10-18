《即时观点9》中国三季度GDP同比增长9.1%,经济平稳回落迈向"软着陆"

路透北京10月18日电---中国经济持续平稳回落,朝着"软着陆"方向迈进.国家统计局周二公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%.

统计局并公布,今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.社会消费品零售总额同比增长17.0%,规模以上工业增加值同比增长14.2%.

统计局承认,当前经济发展面临的国内外环境更趋复杂,不稳定、不确定因素有所增加.但同时亦指出,前三季度国民经济总体运行良好,继续超宏观调控预期方向发展.

"下一阶段宏观经济保持平稳较快增长的可能性依然较大...今後一段时期趋于'二次探底'的可能性非常小."统计局称.

统计局并表示,中国将进一步处理好保持经济平稳较快增长、调整经济结构和管理通胀预期的关系.

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以下为市场人士的评论:

--华融证券首席策略分析师 肖波:

从数据看,GDP按照调控的方向运行,目前经济总体可能还将保持缓慢调整的态势,第四季GDP或降至9%,或者低于9%附近.

消费增速比上月有所回升,这与上月国务院结构性政策松动有一定关系,但更核心的因素可能和节假日消费上升有关.我们预计现在货币政策不松动的话,消费可能仍在较弱状态,下月将是回落的状态.

政策在10月可能仍然是观察期,不会过度放松货币和财政政策.若10月CPI出现较大幅度的回落,货币政策可能从准备金率适度下调开始有所松动.

--新加坡Forecast经济分析师CONNIE TSE:

迄今为止,放缓速度都有节制,今日公布的数字支持我们的观点,即经济有望实现软着陆.

我们认为近期没有降息空间,主要理由如下:年初中国在利率政策方面就应采取更积极措施、物价压力仍成问题,再加上经济并未出现硬着陆.

即使全球形势恶化,也应该先调整存款准备金率,然後才去动指标存贷款利率.年底前当局将着重特定政策,可能不会调整指标存贷款利率.

呼吁进行差别存准率、放宽中小企业贷款条件以及上调特定城市抵押贷款利率等暗示,中国已经接受对当前经济难题不能采取一刀切的观点.我们预期未来几个月中,当局将采取多种不同政策.

--华宝信托分析师 聂文:

三季度GDP 9.1%,9月份工业增加值13.8%,跟预期的基本一致,呈现出经济软着陆的态势.

预计四季度和明年一季度GDP将会继续回落至8.5%左右,一是欧美债务危机对我国外需影响开始明显;二是民间借贷出现问题,银行信贷收得过紧,民营投资将会下降;三是持续低迷的房地产销售,必将影响商品房的投资.

政策将主要以观察为主,有可能率先下调中小银行的存准率,以缓解中小企业资金的状况.

--美银美林驻香港分析师 陆挺:

9.1%的成长率略低于预期.但所有其他数据,投资,零售销售,都好于预期.

总体而言,我认为数据还不错.货币政策不会有任何重大改变.也许会有微调.例如,也许会出台支持部分中小企业的措施,尤其是温州等地区的中小企业.

利率在短期内不会动.也许几个季度之後,到明年中期,如果一切顺利,我想他们会继续升息,而不是降息.

--中国平安证券固定收益部研究主管 石磊:

9月的宏观数据显示中国经济表现比较稳定,未来宏观政策不太可能全面转向.

9月的宏观数据整体都是好于预期的,GDP增速虽略有回落,但幅度是非常小的.工业增加值是反弹的,无论是环比还是同比,这与之前PMI反应的情况不一致.投资虽明显回落,但新开工项目还是保持着较快增长.

预计四季度GDP和工业增速都将温和回落,投资和消费低位企稳.宏观经济仍保持稳定发展.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

经济增长略低于预期,可能与外需趋弱有关系,因为以消费主导的内需还是保持了比较强劲的增长.值得关注的是工业增加值出现了0.3个百分点的回升,与GDP回落形成反差,可能与库存增加有关.

未来预计经济将继续减速,但是考虑到政策的滞後效应以及外围出口的大幅滑落,经济可能有加速着陆的风险.底部初步判断应该在明年一、二季度之间.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

GDP的增速回落比市场预期要大一些,但仍保持在9%以上.回落的原因,我认为还是宏观调控的结果,特别是消费这块,相对上一季度的增速进一步回落,与去年相比回落的幅度更大.这主要是由于房地产和汽车消费两个市场受政策调控,不景气所致.

我们预期四季度经济增速会有所趋稳,可能还会小幅下滑,但幅度不会太大,至9.1%左右.因目前已经看到有些因素在好转,如PMI指数在回升,生产和订单的分项指数显示总体趋稳.另外,汽车消费已有所恢复,显示刺激政策的退出已经在被消化掉.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

总体来看，当前的经济正在稳步下行,符合我们此前的预期,但是未来需要关注经济下滑的风险,包括房地产投资加速下滑和出口水平大幅下行等极端因素.

房地产投资额1-9月累计同比增长32%,相比1-8月增幅下降1.2个百分点,完全符合我们7月份时预测的8-9月小幅下滑的判断,保障房截止9月底完工98%,预计10月份投资额增速下滑幅度将大于9月份.

商品房销售面积1-9月累计同比12.9%,增幅缩窄0.7个百分点,9月单月同比增长9.5%,相比8月单月增幅缩窄4个百分点.16大城市10月前三周销售面积同比增长-51.8%,预计10月份行业整体销售同比增幅继续缩窄.

工业增加值总体上非常平稳显示经济总体活动,目前的回落还是主动调控的结果,但是也必须看到外部风险可能驱动工业增加值的继续回落.我们可看到,沿海地区省份的工业增加值增速已经回落到个位数.

--渣打银行经济分析师 李炜:

GDP同比增速和我们之前的预期一致,从环比来看,GDP在三季度已经企稳,我们认为当前经济增长在8%左右,在这个基础上,政策没有必要进一步紧缩.

在当前情况下,没有必要刺激经济或大幅转向,但是从紧的过程应该是结束了,只不过我们要看未来的经济走势是在当前基础上维持不变,还是会因出口放缓而进一步下滑.如果出口这块没有影响,年末政策上可能会主要强调维持经济增长,但如果出口下滑,11或12月中国可能会放松对新增贷款额度的控制.

--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:

目前来看经济还是处于回落之中,从後期市场需求的情况来看,经济增速可能还会往下走一走,四季度GDP可能会在9%下方.经济的回落过程还没有完结,不过步伐会比较平缓.

现在物价也在下降,负利率的状况也在得以改善.政府应该会对目前的经济走势比较满意,出现大的政策动作的可能性几乎不存在.

明年无论从政策面来看也好,从增长的角度来看也好,都会比今年的环境要好一些.一季度、二季度的经济增速可能还会相对低一些,出现拐点还要看明年下半年的情况了.

--交银国际宏观经济分析师 李苗献:

第三季度GDP 9.1%的同比增速虽略低于预期,但其环比2.3%的增长并不算低,同时9月份工业增加值增长13.8%,比8月有所反弹,且好于市场预期,表明当前中国整体经济运行仍然平稳.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

9月是季节消费的小高潮,所以消费的数据表现良好,预计四季度消费会维持在16-17%;9月投资逐步回落,但回落的速度还是比较缓慢的,但四季度进入年末和冬季,新开工项目会大幅降低,投资势必大幅回落;9月工业生产的增长好于预期,这也与消费增长有关,预计四季度工业生产仍将维持在13-14%.

三季度GDP增长9.1%是一个比较良好的增速,显示中国经济基本实现软着陆,没有出现超出预期的不良情况.特别是在三季度流动性快速回落的情况,还能得到这个增速,显示中国经济内生动力的惯性还没有消失.预计四季度GDP增长亦不会大幅回落,全年能达到9.2-9.3%.

--东海证券宏观经济分析师 李志兵:

中国持续的紧缩政策和流动性控制,及全球主要经济体增长乏力,致使出口增速开始回落,从而令国内经济减速逐渐更趋明显.虽然目前中国经济增长仍处在"合理区间",即"硬着陆"的风险并不大,但随着通胀水平开始明显回落之後,不排除当前的紧缩政策会出现结构性放松.

除投资增速继续小幅平稳回落之外,工业增加值和零售增速回升均较为明显,表明当前国内的经济增长动力依然较为强劲.短期内,经济增长的主要风险仍然来自于外部环境的放缓或衰退,但内生动力充足则在一定程度上平抑了外部下行压力,并将保证经济的相对平稳运行.

**相关背景**

--中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面.他并预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.

--中国国务院总理温家宝此前称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.

--清华大学中国与世界经济研究中心发布的《中国宏观经济预测与分析》研究报告预计,未来CPI同比涨幅将继续回落,全年涨幅料为5.5%,且未来中国经济增长减速难以避免.

--中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但回落的幅度不大.

--中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.(完)