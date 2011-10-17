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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 15:45 BJT

《外汇动态》美元/日圆正在测试一目均衡云区的阻力位

0733GMT--美元/日圆JPY=在上周五短暂升穿一目均衡云区的底部77.15日圆後,目前纠缠于该阻力水准附近.技术分析人员称,若能明确突破该区域,则将为进一步升向云区顶部阻力位78.71打开通道.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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