《外汇动态》美元/日圆正在测试一目均衡云区的阻力位

0733GMT--美元/日圆JPY=在上周五短暂升穿一目均衡云区的底部77.15日圆後,目前纠缠于该阻力水准附近.技术分析人员称,若能明确突破该区域,则将为进一步升向云区顶部阻力位78.71打开通道.(完)