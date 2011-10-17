〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至一个月高位,兑日圆触及五周高点

欧元/美元EUR=在交易平台EBS升至1.3905美元,为9月15日以来高位,突破1.3905的选择权障碍,并推动美元指数.DXY跌至一个月低点76.497.欧元/日圆EURJPY=R亦触及五周高位107.66日圆.(完)