〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至一个月高位,兑日圆触及五周高点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月17日电---欧元兑美元周一升至一个月高位,对欧洲领袖处理欧债危机能力的乐观情绪,促使投资人进一步削减欧元空仓.
欧元/美元EUR=在交易平台EBS升至1.3905美元,为9月15日以来高位,突破1.3905的选择权障碍,并推动美元指数.DXY跌至一个月低点76.497.欧元/日圆EURJPY=R亦触及五周高位107.66日圆.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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