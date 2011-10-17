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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 16:13 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至一个月高位,兑日圆触及五周高点

路透伦敦10月17日电---欧元兑美元周一升至一个月高位,对欧洲领袖处理欧债危机能力的乐观情绪,促使投资人进一步削减欧元空仓.

欧元/美元EUR=在交易平台EBS升至1.3905美元,为9月15日以来高位,突破1.3905的选择权障碍,并推动美元指数.DXY跌至一个月低点76.497.欧元/日圆EURJPY=R亦触及五周高位107.66日圆.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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