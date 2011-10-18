巧克力或降低女性中风可能性--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月11日电---你是否有过受巧克力诱惑的时候呢？也许经常沉迷于此物并非坏事，尤其是食用黑巧克力。

美国心脏病学会杂志上发布的一项瑞典研究结果表明，女性食用巧克力越多，出现中风的风险越低。这项研究分析了逾3.3万名女性。

此前已有证据表明食用可可粉有益心脏健康，但本次研究也并未给大吃巧克力开放绿灯。

斯德哥尔摩Karolinska研究所的拉尔森（Susanna Larsson）在给路透的邮件中写到，“鉴于这项研究是以观察为主的特点，研究的发现无法证明是巧克力降低了中风的风险。”

尽管认为巧克力有益健康，她还是提醒过量食用也可能产生不良後果。

“应该适量食用巧克力，因其中含有高热量、脂肪和糖。黑巧克力较牛奶巧克力含有更多可可粉，更少的糖，食用黑巧克力更加有益。”

在这项研究观察的女性中，每周食用巧克力最多（超过45克）的人群中，每年每千人仅有2.5人罹患中风；每周食用巧克力最少（低于8.9克）的人群中，每年每千人有7.8人罹患中风。

科学家推测，巧克力中的蒲公英黄酮（flavonoids）可能是使其明显有益健康的原因。拉尔森表示，蒲公英黄酮能够降低高血压，并改善其他与心脏健康有关的血液指标。（完）