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中国市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 09:37 BJT

〔中国股市〕沪综指受外围牵连开盘跌0.7%,中国水电上市首日开涨逾6%

路透北京10月18日电---受外围股市疲势牵连,中国股市沪综指周二开盘跌0.70%,而今年迄今A股最大IPO--中国水电(601669.SS)上市首日开盘报4.78元人民币,上涨6.22%.

沪综指.SSEC开盘报2,423.282点,跌17.12点或0.7%.

中国水电本次A股IPO发行30亿股,发行价4.50元/股,募集资金总额为135亿元.此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.

美国股市周一大幅收跌,录得逾两周来最大单日跌幅,之前德国财长的讲话令投资者担心欧洲解决债务危机的进展可能不够快.美国三大股指跌幅均在2%左右.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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