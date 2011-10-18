〔中国股市〕沪综指受外围牵连开盘跌0.7%,中国水电上市首日开涨逾6%

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月18日电---受外围股市疲势牵连,中国股市沪综指周二开盘跌0.70%,而今年迄今A股最大IPO--中国水电(601669.SS)上市首日开盘报4.78元人民币,上涨6.22%.
沪综指.SSEC开盘报2,423.282点,跌17.12点或0.7%.
中国水电本次A股IPO发行30亿股,发行价4.50元/股,募集资金总额为135亿元.此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.
美国股市周一大幅收跌,录得逾两周来最大单日跌幅,之前德国财长的讲话令投资者担心欧洲解决债务危机的进展可能不够快.美国三大股指跌幅均在2%左右.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。