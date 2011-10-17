〔新兴汇市〕韩元引领亚币走高,数个币种突破关键阻力位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月17日电---主要的新兴亚洲货币周一上涨,其中部分突破关键阻力价位.交易员预计涨势还会持续,因市场对欧洲出台债务危机长期解决方案的希望加强,推高股市与大宗商品等避险资产.
韩元涨幅最大,盘中涨幅一度超过1.5%.[KRW/CN] 韩元、菲律宾披索与泰铢都升穿了关键阻力,後市涨势蓄势待发.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。