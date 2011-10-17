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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 16:20 BJT

〔新兴汇市〕韩元引领亚币走高,数个币种突破关键阻力位

路透新加坡10月17日电---主要的新兴亚洲货币周一上涨,其中部分突破关键阻力价位.交易员预计涨势还会持续,因市场对欧洲出台债务危机长期解决方案的希望加强,推高股市与大宗商品等避险资产.

韩元涨幅最大,盘中涨幅一度超过1.5%.[KRW/CN] 韩元、菲律宾披索与泰铢都升穿了关键阻力,後市涨势蓄势待发.

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