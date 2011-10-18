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公司新闻(中文) | 2011年 10月 18日 星期二 12:05 BJT

〔英国个股〕洲际酒店集团已就新的中国酒店品牌签订12份合同--高层

路透上海10月18日电---全球最大的酒店集团--洲际酒店集团(IHG.L)(IHG.N)高层周二表示,已就新的中国酒店品牌签订12份合同,其中首家酒店将于2012年底或2013年初开业.

该公司大中华区首席执行官柏思远(Keith Barr)在新闻会上并指出,洲际酒店集团亦计划2-3年内将其中国品牌酒店拓展至海外,以满足中国游客在海外的需求.

洲际酒店集团今年5月曾表示,与中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)战略合作,并签署三个品牌、六家酒店的管理协议.[ID:nCN1065034]

洲际酒店集团目前在全球100多个国家和地区拥有4,400多间酒店,总计65.6万多间客房,每年的客流量超过1.2亿人次,旗下拥有洲际、假日、皇冠假日等多个知名品牌.

公司网站显示,洲际酒店集团亦是大中华地区最大的国际性酒店集团,已有154间酒店开业,另有142间酒店在建或规划中.(完)

--编译 边竞; 审校 张喜良

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