〔中国票据市场〕转贴利率持稳,短期逐利需求令市场交投相对活跃

路透北京10月17日电---中国票据市场转贴利率周一维持盘整,市场交投相对活跃,以单笔小量交易为主.受金融机构信贷规模限制,各机构报价仍偏谨慎.业内人士表示,目前六个月转帖利率基本在10%以上.

交易员指出,目前票据市场呈现出单笔交易金额较小,机构倾向交易短期票据的特点,这表明机构对未来信贷规模仍不乐观,而在资金缓解下,出于逐利心理进行的交易.

"现在转贴利率比贷款高了,就转点(规模)过来,但是都是短期做做,谁知道过段时间市场会怎样？"华南一银行交易员称.

该交易员并表示,前期积压的短期票源得以释放,因此目前短期票源供应充分.但受信贷规模难以短期内放松预期的影响,机构在收票时要求的利率都不低,目前受市场追捧的当月到期票利率仍保持在9.5%左右.

中国人民银行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元,低于5,325亿元的路透调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,亦低于13.8%的路透调查中值.[ID:nCN1152344]

中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,目前中国经济正处于一系列紧缩政策效果释放的後期,政策紧缩加码不可能,但是紧缩政策的放松仍存不确定性.政策拐点决定因素包括外贸及房地产业状况等. [ID:nCN1154170]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.7938/9.8738 11.6458/10.7373 12.355/11.503

上日 10.7938/9.8404 11.7000/10.7378 12.378/11.468

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变动 0/+3.34 -5.42/-0.05 -2.3/+3.5

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6115%,较上日6.6271%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1905/3.1265 3.3572/3.2892

上日 3.1876/3.1216 3.3330/3.2700

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)