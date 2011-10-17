〔欧洲经济〕荷兰财长敦促对高负债国家推行强制性经济改革

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透阿姆斯特丹10月17日电---荷兰财长周一表示,欧盟有必要出台更严格的规章制度,以在高负债国家推行经济改革,而在极端情况下,陷入财务困境的国家应当接受外界管理.
财长Jan Kees de Jager称,围绕解决欧债危机的讨论先前都只是侧重于增强预算管理,但也需要考虑经济改革问题.
据他提议,面临财务困难的国家仍将能自行决定实施何种经济改革,但这些措施不是自愿性质的,而且实施进度应接受评估.
他还表示,欧盟执委会应被赋予强大且独立的角色,来评估欧盟成员国家.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。