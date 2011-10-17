〔欧洲经济〕荷兰财长敦促对高负债国家推行强制性经济改革

路透阿姆斯特丹10月17日电---荷兰财长周一表示,欧盟有必要出台更严格的规章制度,以在高负债国家推行经济改革,而在极端情况下,陷入财务困境的国家应当接受外界管理.

财长Jan Kees de Jager称,围绕解决欧债危机的讨论先前都只是侧重于增强预算管理,但也需要考虑经济改革问题.

据他提议,面临财务困难的国家仍将能自行决定实施何种经济改革,但这些措施不是自愿性质的,而且实施进度应接受评估.

他还表示,欧盟执委会应被赋予强大且独立的角色,来评估欧盟成员国家.(完)