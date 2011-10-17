〔金属期市〕伦敦期铜上涨,因Freeport停止印尼铜矿生产

路透上海10月17日电---伦敦期铜周一连续第二个交易日上涨,因罢工事件恶化影响全球第二大铜矿Grasberg的产出,此事件的影响盖过了市场对欧债危机可能持续并导致需求减少的忧虑.

Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)周一停止印尼Grasberg矿场的铜和黄金产出,主要是出于安全考虑及工人封锁道路的影响,这导致自一个月前罢工开始以来最为严重的供给中断.