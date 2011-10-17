〔金属期市〕伦敦期铜上涨,因Freeport停止印尼铜矿生产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月17日电---伦敦期铜周一连续第二个交易日上涨,因罢工事件恶化影响全球第二大铜矿Grasberg的产出,此事件的影响盖过了市场对欧债危机可能持续并导致需求减少的忧虑.
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)周一停止印尼Grasberg矿场的铜和黄金产出,主要是出于安全考虑及工人封锁道路的影响,这导致自一个月前罢工开始以来最为严重的供给中断.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。