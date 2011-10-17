《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月17日电---以下为瑞银集团分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:看多.首道阻力在1.3937,之後是1.4013.支撑落在1.3685和之後的1.3566.

美元/日圆:中性.阻力位于77.49日圆和77.86.支撑落在76.68和76.31.

美元/瑞郎:中性.支撑位于0.8836瑞郎,若突破这里,将进一步看向0.8647.阻力在0.9123和0.9316.

欧元/英镑:看多.聚焦0.8795英镑,若能升至该水准上方,则将进一步上看0.8842.支撑位于0.8688.

英镑/美元:看多.若能升破1.5869,则可进一步挑战1.5945.近期支撑位于1.5667.

欧元/日圆:看多.阻力在108.00和109.09日圆,支撑在105.13.

澳元/美元:看多.若能突破1.0399,则开启升向1.0440/78区域的通道.近期支撑在1.0102.

美元/加元:中性.支撑在重要心理水准1.0000加元,之後是0.9910加元.阻力在1.0273和1.0339.

欧元/瑞郎:看多.阻力在1.2435/95区域,若能突破,可看向1.2646.首道支撑在1.2218.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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