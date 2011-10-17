〔中国基金〕九鼎计划成立消费、矿业专业基金,目标规模均逾10亿元

路透北京10月17日电---中国国内股权投资(PE)市场正快速步入群雄竞起的"战国时代",更多的PE在操作模式上寻求专业化路径.国内本土创投公司--九鼎投资公司近日计划布局针对消费、矿业的专业股权投资基金,目标规模均在10亿元人民币以上.

九鼎投资合伙人蔡蕾接受路透采访时表示,专门针对消费行业的专业基金计划于今年11月募集完成,募资规模在15亿元人民币左右;专门投资于矿产的专业基金计划于明年一季度完成,募资规模体量料更大,也会在10亿元以上.这两支基金均由九鼎来募集和自主管理.

"当其它PE开始全国各区域精耕细作拿项目时,我们要走专业化基金的路子,等其它PE开始走专业化时,我们可能已经有几十个专业股权投资基金了."蔡蕾称,成立专业化基金,能用专业性更强的团队、更关注的投资战略形成的竞争优势去服务企业,才能在竞争加剧的创投界脱颖而出.

九鼎已于2009年成立医药行业的股权投资基金,目前第二期基金业已开始投资,目前九鼎已投资医药企业超过20家.

业内人士表示,目前中国专业化基金主要分两种:一种是以政府为主导成立的产业投资基金,针对区域经济发展或地方优势产业;另一种是由市场化投资机构主导成立的行业性投资基金.

九鼎投资是中国目前管理资金规模最大的民营私募股权投资机构之一,成立于2007年,已拥有人民币基金和外币基金,管理资金60亿元以上,其投资的吉峰农机(300022.SZ)、金亚科技(300028.SZ)、辉丰股份(002496.SZ)等数家企业已上市.

中国是全球最活跃的股权投资市场之一.快速增长的中国经济及相当多具成长性的优秀企业,吸引黑石(BX.N)、德州太平洋[TPG.UL]、凯雷[CYL.UL],红杉资本等全球知名股权投资基金在中国投入大量资金.

**矿业专业基金成趋势**

"PE专业化将是未来的一个方向与趋势."蔡蕾表示,尤其是矿业产业专业性强、政策门槛和风险均较高,更需要专业的投资基金去把控.

"矿业企业的投资竞争越来越激烈了,即使是门槛较高.今年我们看的一家企业,同时有6家PE在谈."九鼎投资副总裁吕广丰表示,资本持续涌入能源矿产行业会是趋势,成立专业的矿业基金可以在项目开发、资金募集、风险管控及优化产业结构等诸多方面更有优势.

吕广丰表示,中国矿业体量很大,目前大型矿业企业超过6万个,九鼎今年已考察了100多家矿业企业,项目资源储备有近3,000个.

"每个项目都要去矿山现场看,每个环节都要有专业人士掌控,矿产投资需要很专业的矿业知识、环保政策法规等经验,门槛比较高."他称,目前,九鼎已投资了三家矿业企业.

当前,PE资金正蜂拥能源矿产行业,投资于矿产的专业基金也纷纷设立并开始募集.据清科数据库日前公布的最新数据,2011年8月中国创业投资暨私募股权投资(VC和PE)市场上,从披露的投资金额来看,能源及矿产行业高居首位.而今年上半年已有20余家A股上市公司开始进入这一行业.

媒体报导,去年底五矿信托与青海省国有资产投资管理公司等已设矿业信托投资基金;今年8月,中信信托也已宣布将发行两只总规模预计为200亿元的产业投资基金,专注于煤炭产业和煤层气等领域的整合开发.(完)