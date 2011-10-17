版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 17:15 BJT

《外汇动态》美元/日圆期权风险逆转指标偏向中性

0848GMT--目前交投情况显示,delta为0.25的一个月期美元/日圆期权风险逆转指标JPY1MRR=ICAP偏向于中性,现汇价格JPY=测试上周所及一个月高位77.48附近的强劲卖盘.

交易员称,若美元/日圆升破77.50,或促使期权转为明确偏向美元买权,为约六年以来首见.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐