《交易视点》中国转债市场底部徘徊,但投资时钟未到--中金

路透北京10月18日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，市场仍在底部区域，看好市场长期投资价值。但市场预计仍将存在反复，且面临利率等机会成本，转债投资时钟未到，短期投资者仍不能给予过高期待。

我们认为，从转债市场环境来看：第一、股市未来已经进入新的阶段，表现为“跌不动，但也涨不起来”。

第二、债市走牛提供转债较好安全边际，封杀深跌可能。

第三、估值方面，极端低位前期已经探到，但潜在供给仍是压制性因素。

第四、质押回购融资显然是积极因素，但难以力挽狂澜。

第五、投资者情绪估计不会更差，但现在的买入者是灵活度较高资金，为未来埋下变数。

**转债投资时钟未到**

这是右侧了吗？似乎还难以断言，中期底部徘徊概率偏大。不过，我们重申市场仍在底部区域，前期低点至少是十分接近底点。

操作上，下跌不恐惧，上涨慎追高。我们看好市场长期投资价值，债底的缓步提升将提高不少转债品种的价值底线。

但市场预计仍将存在反复且面临利率等机会成本，转债投资时钟未到，短期投资者仍不能给予过高期待。在未来一段时间转债市场可能随同股票在估值压制下底部窄幅震荡，以时间换空间。

除非专为博弈股市反弹的股票投资者或极低仓位投资者，我们认为反弹後首先是不建议追涨。而如果股指反弹到重要均线位置，仓位重或操作灵活投资者可以考虑倒金字塔型适当减仓。此外，成交量如果不能持续温和放大，也将是行情“短命”、转为防御的信号。

**关注工行、石化转债**

市场涨跌在股市波动下快速转换，投资者有如惊弓之鸟，情绪变化助涨助跌。股票投资者主导了上周的反弹行情。

这些投资者充分利用转债“进可攻、退可守”特性，作为“不确定时期”的过渡性产品。因此，溢价率非常低的工行和到期收益率最高的石化转债由于兼具流动性好的特点是主要的关注对象。

其中，工行转债仍应是股票投资者的首选。石化转债性价比稍有弱化，但仓位不过重投资者仍值得继续持有。

优质小券是未来获得“超额回报”的关键，建议收集美丰、中鼎、巨轮等个券筹码。燕京、新钢等条款博弈个券在反弹之後压力骤减，但股市小幅反弹更多的是压缩平价溢价率，不足以推动转债大幅上涨，未来仍将维持“上不去也下不来”的状况。

而歌华短期或将受益于文化产业相关政策，人民币升值对博汇也可能构成阶段性利好，但还不是重点关注个券。(完)

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