〔欧元区经济〕中投公司监事长称,欧元区需要切实可行的方案

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎10月17日电---中国投资公司监事长金立群周一表示,他仍对欧元区感到乐观,但他表示,欧元区领袖必须拟出一份符合现实的方案,以解决欧债危机,而且将需要欧元区民众的支持.
"我对欧元区感到乐观,但欧元区必须对自己有信心.首先需要的是政治意志力、广大民众支持...以及一套切实可行的方案,"金立群在巴黎一场投资会议上表示.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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