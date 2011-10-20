〔路透调查〕中国今年通胀保持高位明年逐步回落,经济增速继续回归正常

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 中国今年GDP增速料达9.3%,软着陆可期
* 今年CPI涨幅料为5.5%,高于年初目标
路透北京10月20日电---路透最新季度调查显示,中国通胀今年仍将保持较高水平,明年则将逐步回落;而经济增速料继续从过快向正常回归,今年仍维持在9%上方,从明年一季度开始则将进一步趋缓.
接受调查的国内外机构预计,全球第二大经济体--中国2011年国内生产总值(GDP)增幅将达9.3%,与上次调查中值持平,且远高于年初政府制定的全年8%增速目标.
"预计在今年四季度,随着物价涨幅的回落和政策紧缩力度的减轻,经济增速将启稳,年内中国经济将实现'软着陆',预计全年经济增速仍将保持在9%以上."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示.
调查并显示,今年全年中国居民消费价格指数(CPI)将达到5.5%,高于上次调查的5%;而从明年初开始,国内通胀则将呈现回落态势,全年涨幅亦降至4%左右.
分析人士认为,尽管原材料价格上升等影响物价上涨的长期因素依然存在,但从四季度开始,物价继续下行的态势已逐步确立,且海外需求下降令国际大宗商品价格保持相对稳定,亦有助纾缓输入型通胀压力.
最新数据显示,中国前三季度GDP同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%,且9月消费和工业均超预期增长显示出内生动力强劲.同时,9月CPI同比涨幅6.1%,降至四个月低位.
投资银行野村证券发布报告称,预计中国CPI在四季度将进入下行通道,主要受惠于基数效应,及大宗商品价格的下降;且到12月时,CPI同比增速有望降至5%.
为对抗高通胀,中国自去年10月初以来密集出台紧缩政策,包括五次加息及九次上调存款准备金率.不过9月CPI如期回落则进一步确认了通胀拐点已现,亦给予货币政策喘息空间.
而随着近期外部经济不确定性加剧,及国内中小企业生存状况堪忧,分析人士普通认为,尽管全面放松还为时尚早,但未来政策面或将迎来结构性微调.
--调查结果:CNPOLL1
-----年度预测-----
2011全年 2012全年 2010全年 2009全年
GDP 9.3 8.6 10.4 9.2
CPI 5.5 4.0 3.3 -0.7
(注:GDP和CPI是指同比增幅,单位%.)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后； BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7