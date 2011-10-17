〔中国债市〕人民币利率互换变化不大,近期走势或以震荡为主

路透北京10月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周一总体变化不大,仅短端略有上行,因受市场资金面宽松稍有收敛影响.

交易员并表示,IRS已反映出经济及通胀下滑预期,而政策面暂时还不会放松,近日外围形势紧张也稍有所缓和,这使得IRS走势可能以震荡为主.

"今天资金面要稍微紧点,有些准备金要缴款,IRS就上来一点,也有些技术性因素,前几天下跌有点多."北京一银行交易员称.

中国银行间市场周一早盘回购利率继续低位震荡,其中隔夜及14天下跌,而七天品种上涨.从资金供给上看,市场流动性依旧延续相对宽松局面,中小银行存款准备金范围调整缴款的因素影响较为平和.[ID:nCN1154826]

香港股市周一在跌深的中资股带动下收高,但是防御类股走强以及成交量逼近三周最低,显示投资人在周二的中国国内生产总值(GDP)数据公布之前态度谨慎.[ID:nCH0083045]

EURO STOXX 50 波动率指数下跌4%,触及8月初以来最低.[ID:nCN1155546]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.4360/3.5560 3.4125/3.5025 3.4283/3.5233 3.5000/3.5983 3.4725/3.7650

上周五 3.4400/3.5600 3.4233/3.5133 3.4400/3.5283 3.5117/3.6050 3.4775/3.7725

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变动-0.0040/-0.0040 -0.0108/-0.0108 -0.0117/-0.0050 -0.0117/-0.0067 -0.0050/-0.0075

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)