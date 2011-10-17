(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票维持百亿规模,市况平静发行收益率料持稳

* 一年央票发行量100亿元,与上周持平

* 中标收益率料持稳,因市况平静

* 关注明日正回购操作力度

路透上海10月17日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行规模维持在100亿元人民币水平.资金面相对宽松支撑债市稳中向好,加之央行近期有望维持现有货币政策力度,市场对其进一步紧缩的预期不强,明日央票发行收益率预计将延续两个月来稳势.

交易员并称,从一年央票发行规模来看,需求与上周变化不大.在市场资金面相对宽松的情况下,明日正回购操作力度值得关注.

央行公开市场上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续约两个月持稳在3.5840%;当日央行还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期500亿元,中标利率2.70%;28天期400亿元,中标利率2.80%.

华北一银行交易员表示,国庆後资金面转暖带动现券收益率走低,债市平静中渐走好,加之目前央行进一步紧缩的预期不强,因此明日一年央票发行收益率"不太可能会动."

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.65%;二级市场上,一年左右央票今日没有成交.剩馀期限约0.91年的央票1101070券最新双边报价tCN1101070=CFXM为3.6001%/3.6001%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月13日.

央行公开市场此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 490

正回购到期 500

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