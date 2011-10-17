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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 17:23 BJT

《外汇动态》欧元/美元未来三个月料跌至1.33美元--Rabobank

0909GMT---Rabobank策略师表示,欧元或有可能对10月23日召开的欧元区领导人峰会作出回应,将出现"事实确定後卖出"的情况.

鉴于银行业重整资本、压力测试以及欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容仍未最终定论.荷兰合作银行预计三个月内欧元/美元料触及1.33美元.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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