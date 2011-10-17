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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 17:23 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月17日(更新版)

(新增周五国开行发债日程)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间

(亿元人民币)

===================================================================

*国开行 至多200 10年 周五招标 固息金融债 10/24-10/26

进出口行 至多150 3年 周四招标 固息金融债 10/20-10/25

至多150 5年 周四招标 固息金融债 10/20-11/3

国开行 200 3年 4.23% 固息金融债 10/17-10/19

农发行 250 5年 4.27% 固息金融债 10/12-10/17

建设银行 至多400 10和15 -- 次级债 10月中旬

(0939.HK)(601939.SS)

交通银行 260 10和15 -- 次级债 10月中旬

(3328.HK)(601328.SS)

农发行 -- -- -- 金融债 11/10

浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前

(600000.SS)

深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --

(000001.SZ) 至多100 1-10年 -- 金融债 --

兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --

注: *表示新增.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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