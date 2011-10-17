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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 17:27 BJT

***服务快讯!!上证将于2011年10月18日发布6条新指数****

亲爱的客户，您好！

上海证券交易所于2011年10月18日发布如下6条新指数。

上证380成长指数

上证380价值指数

上证380相对成长指数

上证380相对价值指数

上证医药主题指数

上证农业主题指数

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code) 256及1316中。

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