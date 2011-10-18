〔中国公开市场〕一年期央票中标收益率第八次持平于3.5840%--业内人士

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透上海10月18日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第八次持平于3.5840%.
央行公开市场今日还进行了900亿元正回购操作,其中28天期300亿元,七天期600亿元.
央行公开市场上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续约两个月持稳在3.5840%;当日央行还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期500亿元,中标利率2.70%;28天期400亿元,中标利率2.80%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月13日.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周二 100亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)
上周二 100亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)