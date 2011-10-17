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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 17:42 BJT

《外汇动态》宏观基金获利了结限制欧元/美元升幅,但空头市场推高买价

0923GMT---宏观基金进行获利了结,限制了欧元/美元EUR=在1.3900美元上方的升幅,但空头市场持续推高欧元/美元的买单价格.目前在1.3870-80美元水平有一定需求,而1.3770-80美元的买家正逐渐将买单价格上调至1.3800美元上方.1.3925-30区域的卖盘较多.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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