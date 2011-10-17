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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 17:40 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货在德国财长朔伊布勒讲话後转至平盘下方

路透伦敦10月17日电---布兰特原油期货LCOc1周一转至平盘下方,此前德国财长朔伊布勒称,即将举行的欧盟峰会不会提出解决欧元区债务危机的最终解决方案.[ID:nCN1155958].

0926GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.21美元至每桶112.01美元,盘中一度升至113.86美元.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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