〔国际油市〕布兰特原油期货在德国财长朔伊布勒讲话後转至平盘下方

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月17日电---布兰特原油期货LCOc1周一转至平盘下方,此前德国财长朔伊布勒称,即将举行的欧盟峰会不会提出解决欧元区债务危机的最终解决方案.[ID:nCN1155958].
0926GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.21美元至每桶112.01美元,盘中一度升至113.86美元.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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