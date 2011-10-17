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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 17:28 BJT

***服务快讯!!深证将于2011年10月18日发布3条新指数****

亲爱的客户，您好！

深圳证券交易所于2011年10月18日发布3条新指数。

深证发布的3条新指数的基日均为2002年12月31日，基点为1000。

相关汤森路透编码（RIC），成份股代码链以及指数代码如下。

1）深证上游产业指数

汤森路透编码: .SZUII

指数成份股代码链: <0#.SZUII>

指数代码: 399704

2）深证中游产业指数

汤森路透编码: .SZMII

指数成份股代码链: <0#.SZMII>

指数代码: 399705

3）深证下游产业指数

汤森路透编码: .SZDII

指数成份股代码链: <0#.SZDII>

指数代码: 399706

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code) 0180中。

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