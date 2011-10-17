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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 17:59 BJT

《外汇动态》投资者可在1.5955美元处卖出英镑/美元--摩根士丹利

0935GMT---摩根士丹利策略师预计周三将公布的英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录将较为温和,料触发英镑/美元趋疲.

这些策略师建议在1.5955美元水平卖出英镑/美元,目标位在1.5150美元,停损单设在1.6075美元.

英镑/美元GBP=D4最新下跌0.2%,报1.5791美元.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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