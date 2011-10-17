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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 17:58 BJT

《外汇动态》欧元受德国财长朔伊布勒言论打压走跌

0948GMT---欧元走跌,此前德国财长朔伊布勒表示,10月23日举行的欧盟峰会将不会提出确定的欧债危机解决方案.[ID:nCN1155958]

欧元支撑位在1.3846美元附近,此为8月29日至10月4日由1.45美元上方跌至约1.3150美元的50%回档位.

欧元/美元现汇EUR=最新跌0.1%,报1.3856.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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