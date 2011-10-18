(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,关注本周公司债交割等紧缩因素

* 资金宽裕令短率持平

* 关注公司债等发行造成的紧缩效果

记者 高洁如

路透台北10月17日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳宽裕,市场资金趋向宽松,连代收机构资金来源也不虞匮乏.虽然本周有一些公司债交割的紧缩因素,但多数预期应可平稳度过.

市场调度人士指出,由于大型银行的资金转为相对宽裕,挹注市场不少资金动能,令短票利率多能持稳.但也有资金调度人士提醒,由于时序已渐入月底,月底资金偏紧的效应还是会发酵;此外,本周也有高雄市政府公债、中钢、台电债陆续将公布,估计货币市场也可能受到这些紧缩因素的扰乱.

"今天还算蛮宽松的,代收的情况也还不错,"一大型公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日也在0.395%;区间为0.297-0.76%,上日在0.297-0.790%.

2-7天拆款利率区间在0.39-0.80%,上日在0.400-0.830%.

根据交易商统计,本周大型发债计划如下:周一(17日)有高雄市政府债124.5亿台币发行;周三(19日)台湾中钢将发行197亿公司债;周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.

**短票利率也平稳**

短票部份,票券商表示,资金情势没有大变化,短票的销售更是供不应求,发票量不大,但买票能量充沛.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85%,同上日;大型银行的短票成交多在0.85%,也有部分成交在0.86%.

台湾央行今日存单到期2,786.3亿台币,发行金额3,041.8亿美元,发行馀额增加255.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,331.3亿台币,除今日外依序为:周二238亿、周三1,495.50亿、周四690亿、周五1,121.50亿,另外周五有400亿公债及250亿国库券到期.紧缩因素则为周四400亿公债发行.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为109亿台币,累计超额准备为1,728亿台币,加计前期1%的超额准备为2,852亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率持平,因本周陆续有大型债券发行,资金需求较多,已见投信和寿险开始走钱,令分配略为不均,部份交易商感到吃紧.

资金调度人士表示,本周发行的台湾中钢(2002.TW)与台电公司债均属较好标的,若有大笔金额的公债附买回即将到单,要小心客户可能会请求换券或走钱,一旦资金有缺口,利率恐遭趁势拉抬.不过,整体市场资金水位还不到紧俏程度,料利率波动只是短暂现象.

"利率可能会波动一下,但还是可以沉在这边,"一位票券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)