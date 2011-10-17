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公司新闻(中文) | 2011年 10月 17日 星期一 18:39 BJT

〔标题新闻〕美国孩之宝公布第三季EPS为1.27美元,汤森路透I/B/E/S预估为1.30美元

注:EPS为每股获利的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nASA02YAR]

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