〔伦敦美债〕公债价格承压,因美股料将开高

路透伦敦10月17日电---美国公债价格周一下跌,因美国股指期货暗示美股可能开高,不过若欧洲决策者就出台全面应对危机的计划令人失望,则公债或将面临修正.

指标10年期美国公债价格下跌,推动收益率(殖利率)US10YT=RR升1.8个基点至2.27%,因美国股指期货NDc1SPc1DJc1暗示美股可能开高.欧股日内上扬.