《热点透视》力拓重整铝业务,迈出果敢的一步

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 隋芬

路透香港10月17日电---矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)向重整铝业务迈出了一大步.该公司计划将这块业务卖掉约三分之一,这其中多数是力拓在2007年7月以超高价格并购加拿大铝业AL.TO时所得,当时的购买时机无疑糟糕透顶.而现在作出一些补救可能正当其时.

在力拓买下加铝不到两年的时间内,铝价跌了50%,而且与铜和铁矿石不同,铝到现在仍未完全收复失地.铝的供应并不短缺,另外,生产商若没有良好的长期供电合约,则利润将受到压缩.电价高昂,而且以经济角度来看,电力占铝生产成本的比例通常高于精炼铝矾土.较长期而言,铝的获利空间受到中国使用充足廉价能源来实现自给的能力所限制.中国是最大的铝消费国与生产国.

力拓拥有更具吸引力的机会,最明显的就是铁矿石.2010年,铁矿石在总营收中占42%,却贡献了68%的利润.铝则截然相反,营收占到27%,利润却只占5%,且未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)率只达到公司目标值40%的一半.

力拓计划出售的资产规模并不足以改变其地位.基于瑞士信贷以略高于目前铝价所作的预估,力拓2012年铝业务营收预测为210亿美元.假定将产生三分之一营收的铝资产卖掉,按20%的EBITDA利润率及竞争对手美国铝业5.6倍的市盈率(本益比)来算,力拓可入账80亿美元,相当于目前市值的7%.

就算是这样的目标,也显得有点太过宏大了,因为力拓正在出售的是成本较高、污染较严重的工厂,保留那些拥有清洁能源供应的工厂.不过,保留最具竞争力的资产显得合情合理,以免价格上涨.而且,投资者会欢迎增强财务纪律的讯号.在四年以後的今天来看,买入加铝仍然是一个错误,但至少错误的程度正在减轻.

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