《热点透视》力拓重整铝业务,迈出果敢的一步

香港个股：吉利汽车1月销量大增71%受内销带动，股价收创新高
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 隋芬
路透香港10月17日电---矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)向重整铝业务迈出了一大步.该公司计划将这块业务卖掉约三分之一,这其中多数是力拓在2007年7月以超高价格并购加拿大铝业AL.TO时所得,当时的购买时机无疑糟糕透顶.而现在作出一些补救可能正当其时.
在力拓买下加铝不到两年的时间内,铝价跌了50%,而且与铜和铁矿石不同,铝到现在仍未完全收复失地.铝的供应并不短缺,另外,生产商若没有良好的长期供电合约,则利润将受到压缩.电价高昂,而且以经济角度来看,电力占铝生产成本的比例通常高于精炼铝矾土.较长期而言,铝的获利空间受到中国使用充足廉价能源来实现自给的能力所限制.中国是最大的铝消费国与生产国.
力拓拥有更具吸引力的机会,最明显的就是铁矿石.2010年,铁矿石在总营收中占42%,却贡献了68%的利润.铝则截然相反,营收占到27%,利润却只占5%,且未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)率只达到公司目标值40%的一半.
力拓计划出售的资产规模并不足以改变其地位.基于瑞士信贷以略高于目前铝价所作的预估,力拓2012年铝业务营收预测为210亿美元.假定将产生三分之一营收的铝资产卖掉,按20%的EBITDA利润率及竞争对手美国铝业5.6倍的市盈率(本益比)来算,力拓可入账80亿美元,相当于目前市值的7%.
就算是这样的目标,也显得有点太过宏大了,因为力拓正在出售的是成本较高、污染较严重的工厂,保留那些拥有清洁能源供应的工厂.不过,保留最具竞争力的资产显得合情合理,以免价格上涨.而且,投资者会欢迎增强财务纪律的讯号.在四年以後的今天来看,买入加铝仍然是一个错误,但至少错误的程度正在减轻.
* 浏览力拓出售铝业务的详细报导,请点选[ID:nCN1154444] (完)
--译文审校 张涛
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益