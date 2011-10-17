〔马来西亚期市〕棕榈油期货从三周高位下跌,受经济前景和大豆增产打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡10月17日电---周一马来西亚棕榈油期货收低1.3%,从稍早的三周高点急跌,受此前德国财长言论影响,市场预期美国用于压榨食用油的大豆产出增加也令棕榈油承压.
在德国财长称欧洲政府本周不会给出债务危机最终解决方案後,棕榈油和其他大宗商品一道承压.上周棕榈油期货上涨5%.
马来西亚一期货公司交易员称,"在这样的市场条件下,你不能太过看多."
其还补充称,"世事多变,全球经济受困的威胁一直如附骨之疽.而美国大豆面积增加,豆油情况也是如此."
指标1月棕榈油期货FCPOc3最高上涨1.1%至每吨2,946马币(林吉特),为9月27日以来最高.
随後该合约回吐全部涨幅,结算价下跌1.3%,报2,876马币,最後时刻卖单涌现.
周末船货调查机构Intertek Testing Services称,马来西亚10月1-15日出口增加11.9%至725,456吨,受毛棕榈油出货量增加带动.
Societe Generale de Surveillance称,同期马来西亚出口增加10.2%至719,575吨.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。