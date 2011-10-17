〔马来西亚期市〕棕榈油期货从三周高位下跌,受经济前景和大豆增产打压

路透吉隆坡10月17日电---周一马来西亚棕榈油期货收低1.3%,从稍早的三周高点急跌,受此前德国财长言论影响,市场预期美国用于压榨食用油的大豆产出增加也令棕榈油承压.

在德国财长称欧洲政府本周不会给出债务危机最终解决方案後,棕榈油和其他大宗商品一道承压.上周棕榈油期货上涨5%.

马来西亚一期货公司交易员称,"在这样的市场条件下,你不能太过看多."

其还补充称,"世事多变,全球经济受困的威胁一直如附骨之疽.而美国大豆面积增加,豆油情况也是如此."

指标1月棕榈油期货FCPOc3最高上涨1.1%至每吨2,946马币(林吉特),为9月27日以来最高.

随後该合约回吐全部涨幅,结算价下跌1.3%,报2,876马币,最後时刻卖单涌现.

周末船货调查机构Intertek Testing Services称,马来西亚10月1-15日出口增加11.9%至725,456吨,受毛棕榈油出货量增加带动.

Societe Generale de Surveillance称,同期马来西亚出口增加10.2%至719,575吨.(完)