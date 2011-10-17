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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 20:14 BJT

〔美股业绩〕花旗第三季营收为208亿美元,第三季EPS为1.23美元

路透10月17日电---花旗集团(C.N)周一公布:

* 第三季营收为208亿美元,第三季每股盈馀(EPS)为1.23美元

* 第三季EPS预估为0.81美元--汤森路透I/B/E/S

* 季度末所持资产为2,890亿美元

* 季度末一级资本充足率为13.5%

* 第三季营收预估为192.5亿美元--汤森路透I/B/E/S(完)

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