〔美股业绩〕花旗第三季营收为208亿美元,第三季EPS为1.23美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月17日电---花旗集团(C.N)周一公布:
* 第三季营收为208亿美元,第三季每股盈馀(EPS)为1.23美元
* 第三季EPS预估为0.81美元--汤森路透I/B/E/S
* 季度末所持资产为2,890亿美元
* 季度末一级资本充足率为13.5%
* 第三季营收预估为192.5亿美元--汤森路透I/B/E/S(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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